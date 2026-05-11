WEC, Ferrari raggiunge il podio a Spa. “Siamo riusciti a salvare la giornata”

Ferrari ottiene il podio nella tappa di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship. Il secondo atto della stagione regala un nuovo significativo risultato per il marchio di Maranello, presente in Top3 anche nell’opening round di Imola grazie alla 499P n. 51.

Questa volta Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi hanno dovuto prematuramente alzare bandiera bianca, out alla ‘Source’ nella fasi finali della competizioni in seguito ad un incidente con una LMGT3. La BMW M4 GT3 EVO n. 32 ha infatti colpito la Ferrari n. 51, vittima di una ‘lotta finita male’ tra le GT.

Giovinazzi ha affermato ai media presenti a Spa nel post gara, tra cui OA Sport: “Dispiace molto perdere così tanti punti, rispetto alle qualifiche le cose stavano andando bene. Il passo era buono e potevamo raccogliere tanti punti. Purtroppo non potevamo fare molto per evitare il ritiro”.

Soddisfazione invece per Miguel Molina, terzo classificato con Nicklas Nielsen ed Antonuo Fuoco. Lo spagnolo ha dichiarato: “Siamo riusciti a salvare la giornata. Siamo riusciti ad essere costanti e la macchina andava molto bene. Abbiamo massimizzato il risultato, purtroppo non eravamo i più rapidi. Siamo stati fortunati durante l’ultima Virtual SC, ma la BMW era decisamente più forte di noi soprattutto in alcune aree della pista”.

Fuoco ha provato in ogni modo a superare nel finale la BMW n. 15 di Kevin Magnussen. Il danese ha respinto il calabrese nei minuti decisivi, l’ex pilota di F1 ha sfruttato alla perfezione la velocità extra nel primo e nel terzo settore del tracciato.

Non poteva mancare una nota di Antonello Coletta. Il Global Head of Endurance and Corse Clienti ha riportato in una nota ufficiale: “Siamo contenti per aver raggiunto il podio dopo una qualifica non soddisfacente, ma allo stesso tempo c’è delusione per aver perso la vettura numero 51 coinvolta in un incidente nel quale non ha avuto alcuna colpa. La strategia della squadra è stata impeccabile, come dimostrato anche dalla risalita della numero 83 di AF Corse, non abbiamo nulla da recriminare verso noi stessi e speriamo ora di tornare a combattere per il vertice fin dalle qualifiche e dal primo giro della prossima gara”.