WEC, Deletraz al posto di Lynn con la Cadillac n. 12. Confermata l’entry list per Spa

Louis Delétraz è atteso in pista alla 6h di Spa-Francorchamps in sostituzione di Alex Lynn, in fase di recupero dopo un’operazione effettuata nelle scorse settimane. L’elvetico guiderà la Cadillac V-Series.R n. 12 in attesa del rientro del britannico, il pluricampione dell’European Le Mans Series condividerà il volante con Norman Nato e Will Stevens.

Novità anche per la Cadillac n. 38 in vista della seconda prova del FIA World Endurance Championship. Jack Aitken sarà affianco di Earl Bamber e Sébastien Bourdais, l’ex vincitore della 12h Sebring ha saltato la 6h di Imola per gli impegni nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Long Beach.

Situazione simile per Sheldon van der Linde (BMW Hypercar n. 20), Dries Vanthoor (BMW Hypercar n. 15) e Dudu Barrichello (Heart of Racing Aston Martin LMGT3 n. 23). Scelta differente in casa Aston Martin con Roman De Angelis e Ross Gunn pronti a guidare l’Hypercar come ‘terzi piloti’ esclusivamente in quel di Le Mans. Ricordiamo che il canadese e l’inglese sono impegnati contemporaneamente nel FIA WEC e nella già citata serie americana.

35 auto (18 GT) sono attese in Belgio così come nelle altre tappe del Mondiale ad eccezione della 24h Le Mans. Lo scorso anno nelle Ardenne vinse la Ferrari 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, successivamente campioni del mondo al termine del 2025.