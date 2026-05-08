Vuelta España Femenina, colpo doppio per Anna van der Breggen a Les Praeres. Nava. Trinca Colonel in Top 5

Anna van der Breggen vince la sesta tappa della Vuelta España Femenina, la Gijón/Xixón-Les Praeres. Nava di 106,5 chilometri. L’olandese crea il solco decisivo sulla salita finale di Les Praeres. Nava, seconda categoria di 3,9 chilometri al 12,6% di pendenza media e taglia il traguardo da sola.

L’alfiere del Team SD Worx – Protime, alla vittoria numero 64 della sua carriera da professionista, precede sul traguardo, di soli otto secondi la spagnola Paula Blasi della UAE Team ADQ, brava a riprendersi dopo la caduta in cui è coinvolta. Chiude il podio di giornata la francese Marion Bunel del Team Visma | Lease a Bike. Monica Trinca Colonel, ottima quinta classificata, è la migliore delle italiane. Van der Breggen guida la classifica generale con diciotto secondi sulla spagnola, 41” sulla francese e 52” su Trinca Colonel.

La gara si scalda fin dalle battute iniziali. Partono all’attacco nei primi chilometri in quattro: Gaia Masetti della Team Picnic PostNL, la belga Sterre Vervloet della Lotto Intermarché Ladies, la francese Marine Allione della Mayenne Monbana My Pie ed Elisa Valtulini della Vini Fantini – BePink. Provano a raggiungerle l’olandese Aniek van Alphen della Fenix-Premier Tech e la francese Léa Rondel della Mayenne Monbana My Pie.

Il poker di testa tocca un vantaggio massimo di 2’10” sulle più immediate inseguitrici e di 5’10” sul gruppo. Il plotone inizia gradualmente a recuperare il terreno perduto e riduce sensibilmente il passivo per poi completare il ricongiungimento a poco più di dieci chilometri dalla conclusione. La corsa non può che risolversi sulla salita finale.