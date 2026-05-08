Classifica Giro d’Italia 2026: Magnier maglia rosa, Tarozzi terzo grazie agli abbuoni
Va in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con partenza a Nessebar e arrivo a Burgas dopo 147 chilometri. La frazione odierna si è decisa come da previsioni in volata, anche se una caduta a 700 metri dal traguardo ha tagliato fuori alcuni possibili protagonisti dalla lotta per il successo.
Lo sprint conclusivo a ranghi ristretti ha premiato il portacolori della Soudal Quick-Step, che si toglie quindi la soddisfazione di indossare la maglia rosa precedendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Solo quarto purtroppo l’azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek), che aveva puntato con decisione alla tappa odierna per ottenere la prima maglia rosa.
In classifica generale, grazie agli abbuoni accumulati per i piazzamenti all’arrivo, Magnier guida davanti ad Andresen ma in terza posizione c’è l’italiano Manuel Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), che aveva guadagnato 6 secondi di abbuono tramite il traguardo volante del km Red Bull. Neutralizzati i distacchi di tutti i big, a causa della caduta avvenuta nel finale.
Di seguito la graduatoria generale del Giro d’Italia 2026 al termine della prima tappa.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026
1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:20:58
2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team +0:04
3 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber ”
4 Ethan Vernon NSN Cycling Team +0:06
5 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta ”
6 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +0:08
7 Jonathan Milan Lidl – Trek +0:10
8 Madis Mihkels EF Education – EasyPost ”
9 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta ”
10 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla ”
11 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team ”
12 Max Walscheid Lidl – Trek ”
13 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step ”
14 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step ”
15 Marc Soler UAE Team Emirates – XRG ”
16 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber ”
17 Robert Stannard Bahrain – Victorious ”
18 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber ”
19 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe ”
20 Casper van Uden Team Picnic PostNL ”
21 Ben Turner Netcompany INEOS ”
22 Jonas Rutsch Lotto Intermarché ”
23 Simone Consonni Lidl – Trek ”
24 Arnaud De Lie Lotto Intermarché ”
25 Johannes Kulset Uno-X Mobility ”
26 Iván García Cortina Movistar Team ”
27 Orluis Aular Movistar Team ”
28 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG ”
29 Thymen Arensman Netcompany INEOS ”
30 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta ”
31 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla ”
32 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG ”
33 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG ”
34 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team ”
35 Jake Stewart NSN Cycling Team ”
36 Ryan Mullen NSN Cycling Team ”
37 Robert Donaldson Team Jayco AlUla ”
38 Mattia Bais Team Polti VisitMalta ”
39 Tim Naberman Team Picnic PostNL ”
40 Toon Aerts Lotto Intermarché ”
41 James Shaw EF Education – EasyPost ”
42 Alan Hatherly Team Jayco AlUla ”
43 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber ”
44 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber ”
45 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious ”
46 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious ”
47 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech ”
48 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché ”
49 Simone Gualdi Lotto Intermarché ”
50 Koen Bouwman Team Jayco AlUla ”
51 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber ”
52 Lorenzo Rota Lotto Intermarché ”
53 Martin Tjøtta Uno-X Mobility ”
54 Jay Vine UAE Team Emirates – XRG ”
55 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta ”
56 Derek Gee-West Lidl – Trek ”
57 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS ”
58 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta ”
59 Rémi Cavagna Groupama – FDJ United ”
60 Darren Rafferty EF Education – EasyPost ”
61 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step ”
62 Giulio Ciccone Lidl – Trek ”
63 David González Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
64 Sjoerd Bax Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
65 Jan Hirt NSN Cycling Team ”
66 Ben O’Connor Team Jayco AlUla ”
67 Filippo Ganna Netcompany INEOS ”
68 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG ”
69 Nelson Oliveira Movistar Team ”
70 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets ”
71 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets ”
72 Rasmus Søjberg Pedersen Decathlon CMA CGM Team ”
73 Oliver Naesen Decathlon CMA CGM Team ”
74 Juan Pedro López Movistar Team ”
75 Damiano Caruso Bahrain – Victorious ”
76 Enric Mas Movistar Team ”
77 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ”
78 Samuele Battistella EF Education – EasyPost ”
79 Ben Zwiehoff Red Bull – BORA – hansgrohe ”
80 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe ”
81 Dion Smith NSN Cycling Team ”
82 Filippo Zana Soudal Quick-Step ”
83 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step ”
84 Alessandro Tonelli Team Polti VisitMalta ”
85 Diego Ulissi XDS Astana Team ”
86 Nico Denz Red Bull – BORA – hansgrohe ”
87 Christian Scaroni XDS Astana Team ”
88 Robin Froidevaux Tudor Pro Cycling Team ”
89 Fredrik Dversnes Lavik Uno-X Mobility ”
90 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility ”
91 Andrea Mifsud Team Polti VisitMalta ”
92 Timo Kielich Team Visma | Lease a Bike ”
93 Fran Miholjević Bahrain – Victorious ”
94 Alec Segaert Bahrain – Victorious ”
95 Einer Rubio Movistar Team ”
96 Javier Romo Movistar Team ”
97 Nickolas Zukowsky Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
98 Michael Valgren EF Education – EasyPost ”
99 Felix Engelhardt Team Jayco AlUla ”
100 Markel Beloki EF Education – EasyPost ”
101 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike ”
102 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike ”
103 Jefferson Alexander Cepeda EF Education – EasyPost ”
104 Frank van den Broek Team Picnic PostNL ”
105 Fabio Van den Bossche Soudal Quick-Step ”
106 Nick Schultz NSN Cycling Team ”
107 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team ”
108 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber ”
109 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team ”
110 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step ”
111 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek ”
112 Magnus Sheffield Netcompany INEOS ”
113 Connor Swift Netcompany INEOS ”
114 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe ”
115 Brieuc Rolland Groupama – FDJ United ”
116 Egan Bernal Netcompany INEOS ”
117 Larry Warbasse Tudor Pro Cycling Team ”
118 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team ”
119 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious ”
120 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team ”
121 Will Barta Tudor Pro Cycling Team ”
122 Corbin Strong NSN Cycling Team ”
123 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber ”
124 Arjen Livyns XDS Astana Team ”
125 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team ”
126 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team ”
127 Christopher Juul-Jensen Team Jayco AlUla ”
128 Matteo Malucelli XDS Astana Team ”
129 Cyril Barthe Groupama – FDJ United ”
130 Rémy Rochas Groupama – FDJ United ”
131 Johan Jacobs Groupama – FDJ United ”
132 Paul Penhoët Groupama – FDJ United ”
133 David de la Cruz Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
134 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG ”
135 Alberto Bettiol XDS Astana Team ”
136 Harold Martín López XDS Astana Team ”
137 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike ”
138 Lorenzo Milesi Movistar Team ”
139 Wout Poels Unibet Rose Rockets ”
140 Gianni Moscon Red Bull – BORA – hansgrohe ”
141 Giovanni Aleotti Red Bull – BORA – hansgrohe ”
142 Axel Huens Groupama – FDJ United ”
143 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets ”
144 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike ”
145 Wilco Kelderman Team Visma | Lease a Bike ”
146 Callum Scotson Decathlon CMA CGM Team ”
147 Matteo Sobrero Lidl – Trek ”
148 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe ”
149 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets ”
150 Sean Flynn Team Picnic PostNL ”
151 Jardi Christiaan van der Lee EF Education – EasyPost ”
152 Chris Hamilton Team Picnic PostNL ”
153 Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike ”
154 Jack Haig Netcompany INEOS ”
155 Gijs Leemreize Team Picnic PostNL ”
156 Mathijs Paasschens Bahrain – Victorious ”
157 Milan Menten Lotto Intermarché ”
158 Joshua Giddings Lotto Intermarché ”
159 Fabian Lienhard Tudor Pro Cycling Team ”
160 Warren Barguil Team Picnic PostNL ”
161 Mark Donovan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
162 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets ”
163 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets ”
164 Markus Hoelgaard Uno-X Mobility ”
165 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team ”
166 Josh Kench Groupama – FDJ United ”
167 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team ”
168 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
169 Davide Ballerini XDS Astana Team ”
170 Edward Planckaert Alpecin – Premier Tech ”
171 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech ”
172 Amanuel Ghebreigzabhier Lidl – Trek ”
173 Andreas Leknessund Uno-X Mobility ”
174 Jensen Plowright Alpecin – Premier Tech ”
175 Luca Vergallito Alpecin – Premier Tech ”
176 Tobias Bayer Alpecin – Premier Tech ”
177 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets ”
178 Ådne Holter Uno-X Mobility ”
179 Timo de Jong Team Picnic PostNL ”
180 Kaden Groves Alpecin – Premier Tech ”
181 Johan Price-Pejtersen Alpecin – Premier Tech ”
182 Fabio Christen Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”
183 Erlend Blikra Uno-X Mobility ”
184 Matteo Moschetti Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team “