Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: “Un orgoglio la mia prima vittoria. Lavoro di squadra perfetto”

Il francese Paul Magnier vestirà la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step trionfa nella caotica volata sul traguardo di Burgas e firma la sua prima vittoria della carriera in un Grande Giro. La caduta a settecento metri dal traguardo ha messo fuori dai giochi alcuni protagonisti, con solo una decina di corridori a giocarsi lo sprint. Magnier ha avuto lo spunto migliore, battendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Solamente quarto il più atteso di giornata, Jonathan Milan (Lidl-Trek), poco assistito dalla squadra.

Tutta la felicità di Magnier nel momento dell’intervista al vincitore a fine tappa: “Sono orgoglioso della squadra e del lavoro che hanno fatto. Sono venuto qui in ottime condizioni e abbiamo anche onorato al meglio questa maglia speciale che indossiamo”.

Il velocista francese commenta anche la volata, con tutte le difficoltà dell’ultimo chilometro: “Un finale intenso dopo una giornata abbastanza semplice. Il finale era insidioso e abbiamo provato a stare nella posizione migliore. Jasper e Dries sono stati fantastici nel tenermi davanti e io poi ho solo dovuto finire il lavoro”.

Un parterre importante tra i velocisti in questo Giro e sicuramente una vittoria di prestigio: “Ci sono tanti velocisti forti in questo Giro. Questa è la prima volta che sprintavo contro cosi tanti campioni ed è un grande orgoglio essere riuscito a vincere”.

Magnier aveva già ottenuto dei successi al Giro Next Gen: “Quelli sono dei bellissimi ricordi, ma voglio godermi questo momento, perchè vincere al Giro d’Italia è speciale”.