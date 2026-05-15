La stagione invernale del beach volley si è conclusa con numeri straordinari e la AIBVC guarda già all’estate 2026 con il nuovo Beach Tour, pronto a coinvolgere tante regioni italiane e centinaia di società sportive.

Nella nuova puntata di Beach Zone, ai microfoni di Enrico Spada, ospiti Thomas Casali e Marco Negri, protagonisti del mondo AIBVC, per analizzare il bilancio della stagione 2025-2026 e parlare dei progetti futuri dell’associazione che continua a rappresentare un punto di riferimento per il beach volley amatoriale italiano.

🏐 Focus sulle:

Club Series Finals

crescita del movimento giovanile e amatoriale

sviluppo delle società di beach volley

nuovi eventi del Beach Tour 2026

prospettive future del beach volley italiano

Una chiacchierata approfondita sul presente e sul futuro di uno dei movimenti più attivi del panorama nazionale.

🎙️ Intervista di Enrico Spada.

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