Nuova puntata di Beach Zone dedicata a uno dei prospetti più interessanti del beach volley italiano: Jack Bernardini.

Classe 2009, atleta dell’iBeach Roma, Bernardini si sta mettendo in evidenza nel panorama nazionale giovanile grazie a risultati importanti tra Under 18 e Under 20.

Nel 2025 ha conquistato il Campionato Italiano per Società U20 in coppia con Frinolli e ha partecipato all’Europeo U18, confermando il proprio talento attraverso vittorie, podi e ottime prestazioni anche nel corso del 2026.

Allenato da Dionisio Lequaglie, Jack Bernardini si è distinto anche nelle Finals AIBVC di Cesenatico, mostrando qualità tecniche, personalità e margini di crescita molto interessanti in vista della stagione estiva 2026, che potrebbe vederlo protagonista anche nel circuito assoluto.

Nel corso della puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, Bernardini parlerà del proprio percorso, degli obiettivi futuri e della ricerca del nuovo compagno con cui affrontare la prossima stagione.