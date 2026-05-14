Italia-Francia volley femminile: chi sono le azzurre scelte da Velasco. Tante le novità senza le big

L’Italia di volley femminile affronterà questa sera, nella prima delle due amichevoli previste, la Francia: oggi si giocherà a Biella alle 21.00: le ragazze guidate dal CT Julio Velasco si stanno preparando alla Nations League, che scatterà il 3 giugno.

Il tecnico azzurro concede un turno di riposo alle big, comunque tutte presenti nella lista delle 30 convocate per la Nations League e vuole trarre ulteriori indicazioni per plasmare il gruppo affidandosi ad un’Italia ricca di novità per testare chi ha avuto meno spazio.

Tra le atlete già inserite in maniera stabile nella Nazionale ci saranno questa sera Carlotta Cambi, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi ed Ilaria Spirito, ma accanto ai loro nomi ci saranno quelli di giovani che dovranno provare a ritagliarsi dello spazio.

Completeranno il roster azzurro, infatti, Denise Meli, Alice Alexandra Tanase, Dalila Marchesini, Giorgia Frosini, Linda Nkiruka Nwakalor, Merit Chinenyenwa Adigwe, Stella Nervini, Linda Manfredini e Francesca Scola, che a rotazione avranno modo di mettersi in mostra contro le transalpine.

L’ITALIA CHE AFFRONTERÀ LA FRANCIA A BIELLA

2. Denise Meli; 3. Carlotta Cambi; 4. Alice Alexandra Tanase; 5. Ilaria Spirito; 6. Dalila Marchesini; 7. Eleonora Fersino; 12. Giorgia Frosini; 14. Linda Nkiruka Nwakalor; 15. Merit Chinenyenwa Adigwe; 16. Stella Nervini; 21. Oghosasere Loveth Omoruyi; 22. Gaia Giovannini; 25. Linda Manfredini; 29. Francesca Scola. All.: Julio Velasco.