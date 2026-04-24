Volley femminile, le convocate dell’Italia di Velasco: 3 novità per il terzo collegiale

Mancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Il primo incontro in Nations League è invece previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria, preceduto da un altro test match con le transalpine a Novara il 15 maggio e da un quadrangolare a Genova (22-24 maggio contro Serbia, Turchia, Polonia).

Intanto prosegue la serie di collegiali presso il Centro Federale Pavesi di Milano: i lavori sono ormai incominciati da un paio di settimane e continueranno dal 27 al 30 aprile con il terzo turno di collegiale per il quale il Guru ha convocato quattordici giocatrici. Ci sono tre aggiunte rispetto all’ultima lista di convocate: la schiacciatrice Stella Nervini, il libero Ilaria Spirito e l’opposto Binto Diop, che hanno concluso la propria stagione tra Chieri e Cuneo.

Tra le giocatrici di Serie A spiccano anche le palleggiatrici Carlotta Cambi (Novara) e Chidera Eze (Bergamo), l’opposto Josephine Obossa e la centrale Katja Eckl (Busto Arsizio), le schiacciatrici Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi (Vallefoglia). Ricordiamo che diverse big, tra cui Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi, Sarah Fahr, si prenderanno un po’ di riposo e torneranno direttamente agli Europei.

CONVOCATE TERZO COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

Carlotta Cambi (Igor Volley); Binto Diop (Cuneo Volley); Katja Eckl, Josephine Obossa (UYBA Volley); Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).