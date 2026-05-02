Scherma, magica doppietta ad Istanbul! Favaretto batte Errigo all’ultima stoccata

La meravigliosa giornata del fioretto italiano nella prova di Coppa del Mondo ad Istanbul si è completata con una pazzesca doppietta italiana nella gara femminile. A vincere è stata Martina Favaretto, che ha piazzato il terzo successo stagionale, battendo in un’epica finale finale Arianna Errigo. Una sfida bellissima tra le due azzurre, che si è decisamente solamente all’ultima stoccata per 15-14 in favore della veneta.

Una prestazione fenomenale quella delle due fiorettiste italiane, che in semifinale hanno dominato le loro avversarie. Favaretto ha sconfitto per 15-4 la russa Vladislava Peniushkina; mentre Errigo ha superato con il punteggio di 15-5 la francese Pauline Ranvier. Diverso per Errigo era stato l’assalto dei quarti di finale, che ha battuto l’americana Carolina Stutchbury all’ultima stoccata per 15-14. Sempre in questo turno, Favaretto ha vinto il derby azzurro con Anna Cristino, battendo la connazionale con il punteggio di 15-10.

Altri due derby italiani sono stati quelli negli ottavi. Quello tra Arianna Errigo ed Alice Volpi, con la vittoria della lombarda per 15-9, e quello tra Martina Favaretto e Carlotta Ferrari, con il successo della veneta per 15-8. Sempre agli ottavi è uscita Martina Batini, battuta 15-13 dalla statunitense Stutchbury.

Eliminazione ai sedicesimi per Martina Sinigalia e Francesca Palumbo; mentre al primo turno sono uscite Matilde Molinari, Aurora Grandis ed Elena Tangherlini.