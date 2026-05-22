Vela, Federico Alan Pilloni già in semifinale agli Europei iQFoil! Maggetti ultima qualificata alla Medal Series

Si è appena conclusa con un bilancio agrodolce per l’Italia la quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico in quel di Portimao. Sono tre gli azzurri ad aver staccato il pass per la Medal Series, in attesa dell’esito di alcune proteste: Federico Alan Pilloni e Leonardo Tomasini al maschile, Marta Maggetti al femminile.

Partiamo dalla campionessa olimpica di Parigi 2024 e fresca vincitrice della Semaine Olympique Française, che non ha brillato nei tre Slalom odierni della flotta Gold centrando però l’obiettivo di chiudere la fase di qualificazione nella top10 e accedendo così alla Medal Series di domani. Maggetti, decima classificata, dovrà partire dal quarto di finale per sperare di giocarsi un posto sul podio continentale.

Già ammesse alla finalissima l’israeliana Tamar Steinberg e la neozelandese Aimee Bright (in gara solo per il Campionato Open), mentre cominceranno il loro cammino in Medal dalla semifinale l’altra israeliana Daniela Peleg e le cinesi Wenqi Li e Zheng Yan. Recupero tardivo ed insufficiente (seppur incoraggiante in prospettiva futura) dopo un difficile avvio di settimana per la baby prodigio marchigiana Medea Falcioni, 17ma assoluta e 12ma tra le europee.

Tripletta europea già in cassaforte tra gli U23 per il settore maschile italiano, con Manolo Modena (19° assoluto) già certo del bronzo e con Leonardo Tomasini e Federico Alan Pilloni che si contenderanno il titolo continentale di categoria nella Medal Series. Pilloni, quarto nella generale, accede direttamente alla semifinale mentre Tomasini ha agguantato l’ultimo posto utile nella top10 e affronterà il quarto di finale. Fuori dalla top10 il plurimedagliato mondiale Nicolò Renna 12° e Luca Di Tomassi 13°. Già ammessi in finale il neerlandese Luuc Van Opzeeland e l’australiano Grae Morris.