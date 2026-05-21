Vela, Pilloni e Renna ancora in lotta agli Europei IQFoil. Leggera risalita per Maggetti

Va in archivio la quarta giornata di competizioni sulle acque di Portimao, località portoghese che ospita questa settimana i Campionati Europei 2026 di vela riservati alla classe IQFoil, categoria maschile e femminile. Dopo un day-3 terminato con un nulla di fatto, oggi si sono svolte rispettivamente quattro regate complessive delle Final Series, con alcuni interessanti spostamenti nella classifica generale.

In campo femminile a comandare le operazioni è l’israeliana Tamar Steinberg, oggi autrice di un 15-5-1 che la consentito di raggiungere 36 punti netti, tre in meno della cinese Weng Li, seconda quota 39, gli stessi della danese Maya Gyser, terza ma al posto d’onore tra le europee. Risale leggermente la china invece Marta Maggetti, decima martedì ed oggi ottava grazie ad un 13-1-1 che l’ha portata a 59 punti netti. Piazzamento numero 17 invece per Medea Falcioni, ora con 105 punti.

In campo maschile bene Federico Alan Pilloni e Nicolò Renna, rispettivamente quarto e quinto con 55 e 66. Il primo ha collezionato un 17-2-3-15, mentre il secondo ha segnato un filotto di 18-60 (DNC)-1-5. Al vertice svetta con margine l’olandese Luuc van Opzeeland che, al momento, può vantare 34 punti, dieci in meno dell’australiano Gare Morris, secondo con 44, e quasi venti sul danese Johan Son, terzo con 55.

Da segnalare inoltre la top 10 di Lonardo Tomasini, decimo con 94, oltre che la quattordicesima di Manolo Umberto Modena, il quale porta in dote 110 punti. Domani, venerdì 22 maggio, la competizione proseguirà con altri segmenti delle Final Series.