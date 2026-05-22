Classifica regate preliminari America’s Cup: Marco Gradoni e Luna Rossa Youth in testa dopo la prima giornata!

Bilancio più che positivo per Luna Rossa al termine della giornata inaugurale della Preliminary Regatta di Cagliari, che apre di fatto il percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America di vela, in programma nel 2027 a Napoli. Il sodalizio italiano ha vinto ben due delle tre prove di flotta andate in scena oggi nel Golfo degli Angeli, anche se con il suo equipaggio giovanile/femminile e non con quello “titolare”.

Il team Women & Youth di Luna Rossa ha dato spettacolo in Sardegna con il fenomeno Marco Gradoni insieme a Margherita Porro al timone dell’AC40, facendo quasi bottino pieno con due primi ed un secondo posto sulle tre regate disputate. La formazione B del Challenger italiano, grazie a questi risultati, ha spiccato il volo nella graduatoria generale dell’evento accumulando un vantaggio di ben 9 punti sul gruppo degli inseguitori.

In seconda posizione troviamo addirittura quattro compagini appaiate a quota 20 punti: Luna Rossa Senior (con la coppia di timonieri formata da Peter Burling e Ruggero Tita), gli svizzeri di Tudor Alinghi ed i due team neozelandesi (Senior e femminile/giovanile). In scia a questo quartetto c’è poi il La Roche-Posay Racing Team in sesta piazza con 19 punti, mentre in fondo alla classifica ci sono le due barche britanniche dopo un day-1 con tante ombre e poche luci.

Di seguito la classifica generale aggiornata al termine della prima giornata delle regate preliminari di America’s Cup a Cagliari.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP CAGLIARI

1. Luna Rossa Women & Youth Team 29 punti

2. Luna Rossa 20

3. Emirates Team NZ Women & Youth 20

4. Tudor Team Alinghi 20

5. Emirates Team New Zealand 20

6. La Roche-Posay Racing Team 19

7. Athena Pathway Women & Youth 10

8. GB1 9