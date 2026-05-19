Vela: Italia in scia nella seconda giornata agli Europei IQFoil, bene Di Tomassi, Renna e Maggetti

Si conclude una seconda giornata di competizioni oltremodo positiva per i colori azzurri sulle acque di Portimao, località del Portogallo che sta ospitando i Campionati Europei 2026 di vela riservati alla specialità IQFoil. Nella categoria maschile infatti ben due nostri portacolori si sono attestati in top 10, ovvero Federico Alan Pilloni e Luca Di Tomassi.

Il primo velista citato ha infatti terminato al primo posto la prima regata odierna, per poi raccogliere la sesta e la decima moneta raggiungendo 25 punti netti. Insegue subito Luca Di Tomassi, settimo con 28 dopo aver collezionato un 15-3-11 rimanendo quindi attaccato alle prime cinque posizioni. Non lontano Niccolò Renna, ottavo con 36.

Al vertice spicca il neerlandese Luuc van Opzeeland, il quale comanda le operazioni con 12 punti netti appaiato al danese Johan Soe, secondo con 12 davanti all’australiano Grae Morris, terzo con 17. Sul gradino più basso del podio per il Vecchio Continente è invece Fin Hawkins con 19.

Nella gara femminile decima piazza provvisoria per Marta Maggetti, gravitata tra le prime dieci in tutti i segmenti di giornata raggiungendo 34 punti netti. Al vertice si fa spazio Tamara Steinberg, leader con 13 punti ad una lunghezza di distanza dalla norvegese Maya Gysler, seconda con 14. Non lontana la neozeladese Almee Bright, terza con 18. La terza europea invece la spagnola Pilar Lamadrid Trueba, sesta con 25.