Luna Rossa vince anche la terza regata con un Marco Gradoni scatenato! Pesante scuffia per New Zealand!

Marco Gradoni ha regalato grandissimo spettacolo nella prima giornata di regate preliminari della America’s Cup, offrendo uno show di rara bellezza tecnica nelle acque del Golfo degli Aranci a Cagliari. Il tre volte Campione del Mondo di Optimist, considerato un fenomeno generazionale della vela internazionale da parte degli addetti ai lavori, ha pennellato al timone insieme a Margherita Porro, spalleggiati dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi.

Dopo aver dominato la prima prova nelle acque del capoluogo sardo e aver chiuso al secondo posto il secondo atto dietro a Team New Zealand, Luna Rossa ha vinto la terza regata con grandissima sagacia, per la gioia degli appassionati e del pubblico che ha seguito l’evento in porto: manca più di un anno alla competizione sportiva più antica del mondo e a Napoli verranno impiegati gli AC75 (oggi sono stati utilizzati gli AC40, tutti uguali tra loro), ma i sorrisi non mancano al termine di un venerdì decisamente brillante.

L’equipaggio Youth & Women (giovanile e femminile) è rimasto alle spalle dei britannici di GB1 (finalmente al via dopo aver risolto i problemi idraulici che avevano impedito di disputare le prime due prove) e di New Zealand, poi un paio di episodi hanno ribaltato tutto: i britannici sono letteralmente volati in aria in chiusura del secondo lato e i detentori della Vecchia Brocca sono incappati in una scuffia nella poppa conclusiva quando erano in acclarato vantaggio, così gli azzurri si sono portati al comando e hanno trionfato con pieno merito per la solidità offerta in mare e per non aver commesso gravi errori.

Luna Rossa ha accarezzato la doppietta, ma negli ultimi metri la barca timonata dai quotati Peter Burling (vincitore delle ultime tre Coppa America con New Zealand) e Ruggero Tita (Campione Olimpico di Nacra 17) è stata superata da GB1 e ha così chiuso al terzo posto. A seguire NZ Women & Youth, gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay.

Luna Rossa di Gradoni/Porro svetta in testa alla classifica generale con 29 punti, davanti a Luna Rossa di Burling/Tita (20), Alinghi (20), Team New Zealand (20) e NZ Women & Youth (20). Sabato 23 maggio si disputeranno altre tre regate di flotta, poi due prove di flotta domenica e, al termine, le prime due classificate si affronteranno in un Match Race.