Vela, Federico Alan Pilloni conquista un bronzo di spessore agli Europei iQFoil. Maggetti fuori ai quarti

Al termine di una settimana in cui i big azzurri non sono riusciti a brillare come in altre occasioni nelle acque lusitane di Portimao, l’Italia si toglie comunque una grande soddisfazione ai Campionati Europei Open 2026 di iQFoil portando a casa una splendida medaglia di bronzo continentale assoluta grazie al giovane talento Federico Alan Pilloni.

Il teenager cagliaritano, promosso direttamente in semifinale avendo chiuso in quarta posizione l’Opening Series, è arrivato secondo nella regata a cinque che metteva in palio gli ultimi due posti disponibili per l’ultimo atto. In Finale il sardo classe 2006 ha lottato a lungo per la vittoria (che gli avrebbe permesso di agganciare i due leader, giocandosi poi tutto nella seconda prova), dovendo accontentarsi della piazza d’onore ma soprattutto battendo l’israeliano Tom Reuveny nello scontro diretto per il bronzo.

Pilloni è salito dunque sul terzo gradino del podio europeo alle spalle del neerlandese Luuc Van Opzeeland, che ha vinto con merito dopo il primo posto nell’Opening Series, e del danese Johan Søe (argento grazie al punto ottenuto di diritto per essersi qualificato alla finale senza dover passare dai turni precedenti). Il nativo di Cagliari, già grande protagonista recentemente alla Semaine Olympique Française di Hyeres, ha dominato l’Europeo U23 precedendo i connazionali Leonardo Tomasini (ottavo assoluto e settimo tra gli europei, uscendo di scena per un soffio ai quarti di finale) e Manolo Modena.

Prima nell’Opening Series e vittoria al primo colpo in finale come nella gara maschile anche per l’israeliana Tamar Steinberg, che ha preceduto sul podio continentale la connazionale Shahar Tibi e la spagnola Pilar Lamadrid, mentre la neozelandese Aimee Bright si è attestata in seconda piazza nel Campionato Open. Nono posto assoluto e sesto europeo per la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti, eliminata ai quarti di finale.