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Vela

Vela, Lorenzo Brando Chiavarini ai piedi del podio europeo nell’ILCA 7. Pascali oro tra gli U23

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10 minuti fa

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Lorenzo Brando Chiavarini
Chiavarini / Martina Orsini FIV

Vanno ufficialmente in archivio dopo un’intensa ultima giornata di Gold Fleet i Campionati Europei Open ILCA 2026, andati in scena questa settimane nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela (in Croazia). Le condizioni meteo hanno consentito il regolare svolgimento di tre regate femminili e due maschili per quanto riguarda le flotte Gold, definendo così le classifiche finali e assegnando le varie medaglie.

Nel singolo maschile ILCA 7 Lorenzo Brando Chiavarini è stato il migliore degli azzurri, conservando la sua sesta piazza assoluta (Open) con uno score odierno di 22-7 e sfiorando il bronzo continentale senza riuscire però a superare il croato Filip Jurisic per soli tre punti. Ottavo posto overall e sesto europeo per un solido Dimitri Peroni (6-32 oggi), mentre la giovane promessa Antonio Pascali ha terminato in 13ma posizione assoluta e nella top10 europea ma soprattutto in vetta alla graduatoria degli under 23. Buona prova di squadra dell’Italia con il 17° posto overall di Attilio Borio, il 19° di Cesare Barabino ed il 23° di Pietro Giacomoni. Oro al cipriota Pavlos Kontides, che ha beffato per un’incollatura il tedesco Philipp Buhl.

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Day-6 incolore sul fronte italiano nel singolo femminile ILCA 6, con Ginevra Caracciolo che ha fatto fatica a tenere il passo delle migliori (21-39-27) resistendo comunque al nono posto assoluto (ottavo europeo) e aggiudicandosi il bronzo continentale U23. Ventesima in rimonta un’altra giovane emergente azzurra, Emma Mattivi (3-6-34), che termina in quarta piazza tra le under 23, mentre delude Chiara Benini Floriani 28ma. Oro europeo all’ungherese Maria Erdi davanti alla britannica Matilda Nicholls e alla belga Emma Plasschaert.

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