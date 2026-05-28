Matteo Arnaldi elimina un nobile decaduto e il tabellone sorride: i prossimi avversari al Roland Garros

Matteo Arnaldi ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al Roland Garros per 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2 e può così proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione: il tennista italiano ha regolato il greco, che sulla terra rossa di Parigi si involò sul 2-0 nell’atto conclusivo del 2021 subendo poi la rimonta di Novak Djokovic, e ha fornito una prestazione di forza che fa ben sperare per il prossimo futuro. Quale sarà il cammino futuro del 25enne ligure sul mattone tritato della capitale francese?

Si è creato uno scenario decisamente interessante: al terzo turno affronterà il belga Raphael Collignon, che ha sì eliminato lo statunitense Ben Shelton in tre set, ma il numero 62 del mondo non appare un ostacolo insormontabile per il numero 104 del ranking ATP (non ci sono precedenti tra i due giocatori). In caso di qualificazione agli ottavi di finale, potrebbe incrociare una testa di serie: lo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del seeding, che partirà con i favori del pronostico contro il portoghese Jaime Faria.

Arnaldi è in parità (1-1) con l’americano e ha vinto l’ultimo testa a testa, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2025 (quindi sempre su questa superficie) con il punteggio di 6-3, 7-5. Il sogno sarebbe un derby con Matteo Berrettini ai quarti di finale: il romano è atteso dall’argentino Francisco Comesana al terzo turno e poi dal vincente del confronto tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce.

Quello spicchio di tabellone si è totalmente aperto ad outsider e giocatori inattesi dopo l’eliminazione di Jannik Sinner (numero 1), Ben Shelton (5), Alexander Bublik (9), Luciano Darderi (14), Arthur Rinderknech (22), Tallon Griekspoor (29) e Corentin Moutet (30).