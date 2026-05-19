Tutte le otto vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia. 7 nelle cronometro, una in linea

Filippo Ganna ha dominato l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026, sostenendo un ritmo indiavolato lungo i 42 chilometri completamente pianeggianti da Viareggio a Massa e completando il tracciato con il tempo di 45:53, alla media superlativa di 54,9 km/h. Il fuoriclasse piemontese era il grande favorito della vigilia e ha ampiamente rispettato il pronostico della vigilia, infliggendo distacchi sostanziosi agli altri specialisti e agli uomini di classifica.

L’alfiere della Netcompany INEOS ha festeggiato l’ottava affermazione in carriera nella Corsa Rosa: sei sigilli sono stati ottenuti nelle prove contro il tempo, ma nel suo palmares figura anche un’affermazione in una prova in linea. L’ultima gioia risaliva al 18 maggio 2024 (lo scorso anno non aveva preso parte all’evento), quando ebbe la meglio al termine dei 31,2 km da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. In quell’edizione pagò dazio nel finale esigente della prova di Perugia, chiudendo al secondo posto con un distacco di sedici secondi dallo sloveno Tadej Pogacar.

Nel 2021 dettò legge in entrambe le cronometro: quella d’apertura (8,6 km a Torino) e quella conclusiva (30,3 km da Senago a Milano). Nel 2020 si disputarono ben tre prove contro il tempo il Filippo Ganna riuscì a fare en-plein: 15,1 km da Monreale a Palermo (prima tappa); 34,1 km da Conegliano a Valdobbiadene (quattordicesima frazione); 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a Milano (giornata conclusiva).

Ormai cinque anni fa, quando si gareggiò a ottobre a causa della pandemia, trionfò anche in una prova in linea: nella quinta tappa andò in fuga sotto la pioggia e si impose a Camigliatello Silano dopo 177 km in avanscoperta e con un GPM di prima categoria posto a una dozzina di chilometri dal traguardo. Di seguito il quadro completo di tutte le vittorie di Filippo Ganna al Giro d’Italia.

VITTORIE FILIPPO GANNA GIRO D’ITALIA

3 ottobre 2020 (prima tappa), Monreale-Palermo (cronometro individuale)

7 ottobre 2020 (quinta tappa), Mileto-Camigliatello Silano

17 ottobre 2020 (quattordicesima tappa), Conegliano-Valdobbiadene (cronometro individuale)

25 ottobre 2020 (ventunesima tappa), Cernusco sul Naviglio-Milano

8 maggio 2021 (prima tappa), Torino-Torino (cronometro individuale)

30 maggio 2021 (ventunesima tappa), Senago-Milano (cronometro individuale)

18 maggio 2024 (quattordicesima tappa), Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (cronometro individuale)

18 maggio 2025 (decima tappa), Viareggio-Massa (cronometro individuale)