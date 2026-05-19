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Filippo Ganna eguaglia Merckx per le vittorie nelle cronometro al Giro d’Italia! Davanti resta solo Moser…
Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il corridore della Ineos Grenadiers spinge a tutta fin dal primo metro e chiude la sua straordinaria prestazione con il tempo di 45’53” alla media di quasi 55 chilometri orari.
Il piemontese, unico favorito di giornata prima della partenza, conquista così il suo ottavo successo di tappa nella Corsa Rosa, il settimo nelle prove contro il tempo. L’italiano rifila distacchi siderali a tutti i rivali: il compagno di squadra Arensman arriva secondo a 1’54”, mentre completa il podio il francese Rémi Cavagna della Groupama-FDJ United, terzo a 1’59”.
L’affermazione odierna consente a Ganna di raggiungere un nuovo prestigioso risultato. Il corridore azzurro eguaglia infatti la leggenda Eddy Merckx nel numero di vittorie a cronometro al Giro d’Italia. Davanti resta solo Francesco Moser, al momento leader della graduatoria con dodici vittorie.
Il trionfo odierno consente al cronoman italiano di superare in classifica una leggenda come Jacques Anquetil in una classifica nella quale figurano nomi del calibro di Honchar, Indurain, Saronni, Roglic e Gaul. La corsa di Ganna prosegue ora con la voglia di prova a centrare almeno un secondo successo di tappa.