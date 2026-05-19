Jonas Vingegaard: “Posso essere soddisfatto. Volevo la maglia rosa, ma sono in ottima posizione”

Non è stato il Vingegaard che ci aspettavamo e probabilmente, nonostante qualche dichiarazione di circostanza, non era neanche quello che si aspettava Jonas o il Team Visma | Lease a Bike al termine della cronometro individuale da Viareggio a Massa valida come decima tappa del Giro d’Italia 2026.

Tredicesimo, staccato da Arensman e a 27” dalla Maglia Rosa di Eulalio, che sulla carta doveva riuscire a conquistare oggi. Le parole del danese ai microfoni Rai: “Sono contento che sia finita ed ormai è alle mie spalle. Una crono così lunga non è quella che preferisco, a volte bisogna combattere anche nelle cronometro e ce l’ho fatta bene. Non ho perso troppo tempo da Arensman ed altri rivali, anzi su altri ho guadagnato”.

Sulla condotta di gara: “Ho cercato di trattenermi un po’ all’inizio perché era una crono lunghissima e quindi si poteva crollare. Era lunghissima, ho fatto del mio meglio e sono andato a tutta e posso essere contento della mia prestazione”. In chiave classifica: “Sono in una buona posizione, naturalmente avrei sperato di prendere la Maglia Rosa oggi, aspetto i prossimi giorni e sono in una ottima posizione”.