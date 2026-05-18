Giro d’Italia 2026: tutte le salite e le pendenze della seconda settimana

Si è conclusa ieri la prima settimana intera del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo di Corno alle Scale Jonas Vingegaard ha messo il suo secondo sigillo sulla Corsa Rosa conquistando la nona tappa davanti ad uno stoico Felix Gall. Il danese guadagna ancora terreno sugli avversari nella classifica generale, ancora guidata sorprendentemente da Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious).

Dopo il giorno di riposo di oggi incomincerà una nuova importante settimana. Domani sarà infatti il giorno della lunghissima cronometro di Viareggio che potrà già modificare le carte in tavola in attesa delle grandi tappe montuose. Tra le frazioni previste questa settimana quella più attesa è sicuramente la quattordicesima con partenza da Aosta ed arrivo in salita sul Pila.

I chilometri e le pendenze nelle gambe dei corridori inizieranno a pesare e tutti gli scenari sono ancora aperti. Sarà fondamentale capire chi potrà sperare in una terza settimana positiva e chi perderà terreno nella classifica generale. Ad oggi la certezza è solo uno: l’uomo da battere si chiama Jonas Vingegaard.

TUTTE LE SALITE DELLA SECONDA SETTIMANA DEL GIRO D’ITALIA 2026

DECIMA TAPPA (42 km cronometro individuale, martedì 19 maggio): Viareggio. Non sono previste salite

UNDICESIMA TAPPA (195 km, mercoledì 20 maggio): Porcari-Chiavari. Passo del Termine (7,4 km al 5% di pendenza media, 10% pendenza massima), Colle di Guaitarola (9.9 km al 6,2%, 11% pendenza massima), Colla dei Scioli (5,7 km al 6,4% di pendenza media, 15% pendenza massima)

DODICESIMA TAPPA (175 km, giovedì 21 maggio): Imperia-Novi Ligure. Colle Giovo (11,5 km al 4,2% di pendenza media, 10% pendenza massima), Bric Berton (5,5 km al 6% di pendenza media, 10% pendenza massima)

TREDICESIMA TAPPA (189 km, venerdì 22 maggio): Alessandria-Verbania. Bieno (2,4 km al 5,5% di pendenza media, 9% pendenza massima), Ungiasca (4,7 km al 7,1% di pendenza media, 13% pendenza massima)

QUATTORDICESIMA TAPPA (133 km, sabato 23 maggio): Aosta-Pila. Saint-Barthélémy (15.8 km al 6,5% di pendenza media, 13% pendenza massima), Doues (5,8 km al 6,4% di pendenza media, 13% pendenza massima), Lin Noir (7,4 km al 7,9% di pendenza media, 12% pendenza massima), Verrogne (5,6 km al 6.9% di pendenza media, 12% pendenza massima), Pila/Gressan (16.5 km al 7,1% di pendenza media, 11% pendenza massima)

QUINDICESIMA TAPPA (157 km, domenica 24 maggio): Voghera-Milano. Non sono previste salite