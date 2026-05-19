Porcari-Chiavari, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Mercoledì 20 maggio si disputerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 195 km da Porcari a Chiavari. Dopo l’impegnativa cronometro individuale che ha aperto la seconda settimana, la Corsa Rosa proseguirà con una giornata da non sottovalutare: 2.850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale mosso che potrebbe farsi sentire anche nelle gambe degli uomini di classifica, oltre a stuzzicare la fantasia degli attaccanti.

Dopo 108 km relativamente tranquilli, si imboccherà il Passo del Termine (un terza categoria) e dopo la discesa si affronterà il Colle di Guaitarola (5,7 km al 6,4% di pendenza media, ultimi 1500 metri al 9,6%). A 28 km dall’arrivo verrà affrontato il Colla dei Scioli (terza categoria) e poi attenzione al Chilometro Red Bull: sarà posto al termine della salita di Cogorno (4,6 km al 6,7%), dalla vetta mancheranno tredici chilometri al traguardo e, nel caso in cui non fosse scappata la fuga di giornata, potrebbe essere decisiva per il successo.

L’undicesima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Toscana e Liguria. Vengono attraversate le province di Lucca, Massa Carrara, Spezia, Genova. Partenza alle ore 12.30, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.30 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Porcari-Chiavari, undicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO PORCARI-CHIAVARI, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Mercoledì 20 maggio

Ore 12.30 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

PORCARI-CHIAVARI, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI LUCCA: Porcari, Capannori, Picciorana, Monte San Quirico, San Martino in Freddana, Montemagno, Camaiore, Capezzano Pianore, Pietrasanta, Querceta.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA: Montignoso, Massa, Carrara.

PROVINCIA DI LA SPEZIA: Luni, Sarzana, Arcola, Pieve dei Santi Stefano e Margherita, La Spezia, La Foce, Pian di Barca, Pignone, Passo del Termine, Levanto, Colle di Guaitarola, La Baracca, Passo del Bracco.

PROVINCIA DI GENOVA: Bracco, Sestri Levante, Santa Vittoria di Libiola, Monte Domenico, Colla dei Scioli, Frisolino, Conscenti, Graveglia, Cogorno, Lavagna, Piazzale Rocca, Chiavari.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.