“Sto meglio, la cronometro è andata piuttosto bene”: Giulio Pellizzari si difende contro le lancette e guarda avanti

Giulio Pellizzari è riuscito a difendersi egregiamente nell’unica cronometro individuale prevista al Giro d’Italia 2026, reagendo in maniera brillante ai problemi di stomaco che lo avevano afflitto durante la salita a Corno alle Scale di domenica pomeriggio. Il giorno di riposo è servito al giovane talento marchigiano per recuperare un po’ di energie e per non affondare nell’esigente prova contro il tempo, snodatasi lungo 42 km completamente pianeggianti tra Viareggio e Massa.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe sembra essersi lasciato alle spalle la crisi del fine settimana, che tra l’altro aveva fatto seguito al fuori giro profuso per cercare di tenere la ruota di Jonas Vingegaard lungo le dure reampe del Blockhaus, e ha risposto presente nella complessa sfida contro le lancette, esercizio in cui sta cercando di migliorare in maniera sensibile per poter essere ancora più protagonista nei Grandi Giri e inseguire i piazzamenti sul podio.

Il 22enne ha accusato un ritardo di 3’18” da Filippo Ganna, ma ha pagato appena 18” dal danese Vingegaard (grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine), ha guadagnato 13” nei confronti del suo compagno di squadra Jai Hindley (che aveva piazzato un paio di scatti non graditi in due finali della scorsa settimana) e ben 1’04” sull’austriaco Felix Gall. Ora è nono in classifica a 3’36” dal portoghese Afonso Eulaio e a 1’39” dal terzo posto occupato dall’olandese Thymen Arensman.

Giulio Pellizzari ha dunque risalito la china e ora proverà a recuperare ulteriore terreno nella seconda parte della Corsa Rosa: l’ultima settimana infarcite di montagne potrebbe ribaltare tutto e non è impensabile puntare in alto, a patto di essere sostenuti dal proprio fisico. Il ribattezzato Duca di Camerino ha analizzato la propria giornata ai microfoni della Rai: “Tappa dura, sapevo che c’era da soffrire, è andata piuttosto bene. Sto meglio, speriamo che domani starò bene e posso proseguire questo Giro”.