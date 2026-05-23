Kimi Antonelli racconta il duello con Russell: “Eravamo fianco a fianco, non so… Un colpo ha danneggiato la vettura”

Andrea Kimi Antonelli si mangia le mani dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota bolognese ha regalato emozioni a non finire con un paio di attacchi spettacolari (non a buon fine) su George Russell e uno nel finale anche su Lando Norris.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a George Russell che ha preceduto Lando Norris di 1.2 secondi, mentre completa il podio Andrea Kimi Antonelli a 1.8. Quarta posizione per Oscar Piastri con un distacco di 9.7, quinta per Charles Leclerc a 9.9, mentre è sesto Lewis Hamilton a 10.5. Si ferma in settima posizione Max Verstappen a 15.9, in ottava Arvid Lindblad a 29.7, quindi nona per Franco Colapinto 31.6, mentre completa la top10 Carlos Sainz a 36.7.

Al termine della Sprint Race il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, non lesinando qualche frecciata al vicino di box: “Sicuramente abbiamo messo in scena una bella battaglia, anche perché eravamo molto vicini a livello di passo gara. Io ho provato a fare la mia mossa in curva 1, poi rivedremo come sono andate le cose. Eravamo fianco a fianco, e mi ha spinto un po’ fuori, non so…”.

Il classe 2006 conclude: “Dopo quell’attacco non andato a buon fine ho riprovato in curva 8 ma in quel caso ho sbagliato, ho tagliato la chicane e ho preso un bel colpo alla vettura che, probabilmente, ha condizionato la mia gara”.