Europei tiro con l’arco oggi: orari 20 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo i ranking round di ricurvo e compound, gli Europei 2026 di tiro con l’arco non si fermano. Delineati i tabelloni delle varie categorie è il momento di iniziare a giocarsi la posta in palio con i primi scontri diretti.

In questo mercoledì 20 maggio si partirà dalle gare a squadre per poi proseguire con i testa a testa dei tornei individuali. L’Italia avrà in gara per quanto riguarda il ricurvo: Matteo Borsani, che nei 1/24esimi di finale attenderà il vincente del match fra lo slovacco Sotak e lo svedese Sjoberg, e Federico Musolesi, che nei 1/48 di finale si scontrerà con lo slovacco Peter Borovsky e poi eventualmente con il vincente del match fra il bulgaro Atanas Petrov e il finlandese Annti Tekoniemi. Al femminile invece Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati: la prima ai 1/24esimi di finale attende la vincente del testa a testa fra Lala Abdurahmanova (Azerbaijan) e Laura Amato (Svizzera), la seconda invece l’emergente dalla battaglia tra Fatima Huseynli (Azerbaijan) ed Ella Vanlangenakker (Belgio).

Per il compound: Lorenzo Gubbini e Marco Morello ai 1/24esimi di finale. Il primo con il vincente tra Christopher Ryan (Irlanda) e Drakiotis Dimistros (Grecia), il secondo o contro Mick Fleurink (Belgio) o Ramon Lopez (Spagna). Fra le donne: Giulia Di Nardo contro l’estone Maris Tetsmann, Andrea Nicole Moccia opposta alla polacca Marzena Nowak, sempre ai 1/24esimi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei di tiro con l’arco 2026: mercoledì 20 maggio. Per queste sessioni non sono previste dirette né a livello televisivo né in diretta streaming.

CALENDARIO EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI

Mercoledì 20 maggio

Eliminatorie squadre e mixed team

Ore 09.15-09.45 Sedicesimi squadre maschili ricurvo

Ore 10.00-10.30 Sedicesimi squadre femminili ricurvo e maschili compound

Ore 10.45-11.15 Sedicesimi mixed team ricurvo

Ore 11.30-12.00 Sedicesimi mixed team compound

Eliminatorie individuali

Ore 14.15-15.00 1/48 individuale maschile ricurvo

Ore 15.15-16.00 1/24 individuale maschile ricurvo e femminile compound

Ore 16.15-17.00 1/48 individuale femminile ricurvo e maschile compound

Ore 17.15-18.00 1/24 individuale femminile ricurvo e maschile compound

PROGRAMMA EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista

EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Arco Ricurvo: Federico Musolesi, Matteo Borsani, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati. Arco Compound: Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Nicole Moccia.