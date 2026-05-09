Tiro a volo
Tiro a volo, Penny Smith vince nel trap femminile ad Almaty e stabilisce il nuovo record del mondo
Prestazione perfetta per l’australiana Penny Smith nella finale del trap femminile della seconda tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, l’oceanica nell’ultimo atto, privo di tiratrici italiane, stabilisce un record del mondo che in futuro potrà soltanto essere eguagliato.
L’australiana Penny Smith, infatti, si impone con 30/30 e domina la gara, con la seconda classificata, la spagnola Fatima Galvez, che si ferma a quota 25/30, a sua volta al di sopra del precedente primato, che era di 24/30, stabilito dalla taiwanese Liu Wan-Yu nello scorso gennaio.
Sale sul gradino più basso del podio la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, eliminata ad una serie dal termine in terza piazza a quota 21/25. Resta ai piedi del podio, invece, l’altra australiana Laetisha Scanlan, fuori dopo due terzi di gara con 15/20.
Escono dopo 15 piattelli, invece, la polacca Sandra Bernal, quinta a quota 10, e la lusitana Ines De Barros, sesta con 9, mentre vengono eliminate dopo i primi 10 piattelli l’indiana Neeru Neeru, settima a quota 7, e la ceca Zina Hrdlickova, ottava con 6.