Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad Almaty

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Silvana Maria Stanco è l’azzurra meglio piazzata ed è ancora in corsa per la finale, alla quale domani prenderanno parte le prime otto classificate.

Al termine delle prime tre serie chiude in testa l’atleta individuale neutrale Lada Denisova, prima con 74/75, davanti alla spagnola Fatima Galvez, alla taiwanese Liu Wan-Yu ed alla tedesca Kathrin Murche, le quali condividono il secondo posto a quota 73.

Con 72/75 si pone al quinto posto l’australiana Penny Smith, mentre in coabitazione in sesta posizione con 71/75 si trovano l’altra australiana Laetisha Scanlan, la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la lusitana Ines De Barros.

Resta in corsa per l’ingresso in finale Silvana Maria Stanco, in dodicesima posizione a quota 70, mentre sono più attardate Federica Caporuscio, 29ma con 66/75, e Sofia Littamè, 36ma a quota 65. Gaia Ragazzini, inizialmente iscritta solo per i punti del ranking, non ha preso parte alla gara.