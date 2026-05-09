Tiro a volo, Silvana Stanco manca l’appuntamento con la Finale nel trap ad Almaty

Sfuma l’obiettivo finale per Silvana Maria Stanco. L’azzurra ha infatti terminato solo al decimo posto le qualificazioni della gara trap femminile valide per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, evento in scena sulla pedana di Almaty, in Kazakistan. Giornata storta per la nostra portacolori, che ha visto il suo percorso complicarsi nella penultima serie.

L’atleta infatti nella prima tranche della sessione odierna, la quarta complessiva, ha mancato tre piattelli, per poi sbagliare un tiro nell’ultima portando il suo contingente a quota 116/125 uscendo così dalla lotta per le prime otto posizioni, distante di fatto un solo tiro.

A staccare il pass da prima della classe ci ha pensato invece l’iberica Fatima Galvez, perfetta nelle ultime due serie e ampiamente leader con 123/125, tre piattelli in più rispetto alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e all’australiana Penny Smith, seconda e terza con 120/125.

Dentro anche l’altra oceanica, Laetisha Scanlan, quarta con 119/125 davanti alla polacca Sandra Bernal, alla ceca Zina Hrdlickova e alla portoghese Ines De Barros, tutte fermatesi a 117/125 precedendo l’indiana Neeru Neeru, ottavo con 116/125. Fuori dalla top 30 le altre azzurre: Federica Caporuscio si è dovuto accontentare della trentatreesima piazza con 110/125, mentre Sofia Littame si è classificata trentacinquesima con 109/125.