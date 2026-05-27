Tiro a segno: Duestad trionfa nella carabina 3 posizioni in Coppa del Mondo. Salafia migliore tra le azzurre

Si chiude nel segno di Jeanette Hegg Duestad la prova riservata alla carabina 50 metri femminile, segmento valido per la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno in fase di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania. Ottima prestazione della nordica, la quale ha superato di un’incollatura Seonaid Mcintosh.

Nello specifico la tiratrice ha avuto la meglio grazie all’ultimo colpo, dove ha sparato 10.2 raggiungendo così il totale di 358.4 arginando di un soffio la britannica, seconda con 358.3. Al terzo posto si è invece attestata la padrona di casa Anna Janssen, abile a raggiungere 347.4. La top 4 è stata chiusa da Sagen Maddalena, quarta con 333.9, e la svizzera Emily Jaeggi, quinto a 323.1.

Lontana le rappresentanti della Nazionale italiana. La migliore in tal senso è stata Carlotta Salafia, ventitreesima con il punteggio di 588-29x. Virginia Lepri si è invece accomodata al sessantaduesimo posto con 580-29x, mentre Martina Ziviani al sessantottesimo con 576-20x.

La giornata si chiuderà con la gara della pistola 25 metri femminile, in programma a partire dalle ore 15:00, dove non saranno della partita atlete azzurre.