Tiro a segno
Tiro a segno, Esha Singh vince col record del mondo nella pistola sportiva in Coppa del Mondo
L’indiana Esha Singh firma il nuovo record del mondo nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile, che chiude la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno in corso a Monaco di Baviera, in Germania.
Nell’ultimo atto l’indiana Esha Singh domina la scena e chiude a quota 43/50, superando nettamente nel duello conclusivo la tedesca Doreen Vennekamp, seconda con 38/50, mentre completa il podio la bulgara Miroslava Mincheva, eliminata in terza posizione con 31/45, davanti alla cinese Shang Kaiyan, quarta con 26/40.
Quinta posizione per la sudcoreana Yang Jiin, uscita di scena a quota 22/35, davanti alla vietnamita Thu Vinh Trinh, sesta con 13/30. Settima piazza per la rappresentante di Singapore, Teh Xiu Yi, a quota 11/25, infine è ottava la taiwanese Chen Yu-Ju con 7/20.
Escono nelle qualificazioni tutte le tre italiane in gara: la migliore è Cristina Magnani, che chiude 27ma a quota 578/600 (18x), mentre Margherita Brigida Veccaro termina 70ma con 567/600 (11x), infine Alessandra Fait si classifica 81ma a quota 562/600 (18x).