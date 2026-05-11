Tiro a segno
Tiro a segno, assegnati i titoli nella pistola standard da 25 metri agli Europei
Esaurite le specialità olimpiche, gli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento ad Osijek, in Croazia, proseguono con le specialità non olimpiche: nella giornata odierna spazio alle gare della pistola standard da 25 metri, sia maschile che femminile, senza italiani al via.
Nella pistola standard da 25 metri maschile si impone l’ucraino Volodymyr Pasternak, primo con 571/600 (17x), andando a precedere il lettone Lauris Strautmanis, secondo a quota 569/600 (14x), e l’altro ucraino Pavlo Korostylov, terzo con 569/600 (7x). Nella classifica a squadre successo dell’Ucraina con 1700/1800 (34x), davanti alla Francia, seconda con 1686/1800 (36x), ed all’Estonia, terza con 1679/1800 (31x).
Nella pistola standard da 25 metri femminile affermazione dell’atleta individuale neutrale Anna Pelmeneva con 565/600 (12x), davanti all’ucraina Olena Kostevych, alla piazza d’onore con 559/600 (11x), ed alla turca, Sevval Ilayda Tarhan, sul gradino più basso del podio con 557/600 (14x). Nella graduatoria a squadre si impone l’Ungheria, che ottiene il nuovo record europeo con 1662/1800 (30x), andando a precedere l’Ucraina, seconda con 1650/1800 (24x), e l’Azerbaigian, terzo con 1649/1800 (23x).