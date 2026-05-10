Tiro a segno: Ungheria e Svizzera sorridono nelle prove a squadre di pistola e carabina agli Europei

Termina con il trionfo dell’Ungheria la gara riservata alla pistola 25 metri femminile trio, segmento valido per i Campionati Europei 25/500 2026 metri di tiro a segno attualmente in fase di svolgimento in quel di Osijek, precisamente in Croazia,

Nello specifico Veronika Major, Miriam Jako e Sara Rachel Fabian hanno battuto per 12-4 la Bulgaria di Lidia Nencheva, Miroslava Mincheva e Antoanenta Kostadinova, rendendosi artefici di una prova a senso unico. Il bronzo invece è andato all’ucraina di Yuliya Korostylova, Elena Kostevych ed Anastasiia Nimets, abili a battere anche loro per 12-4 la squadra polacca formata da Agata Novak, Agnieszka Korejwo e Julia Borek.

La giornata si è poi conclusa con il segmento riservato alla carabina 3 posizioni femminile trio, dove a spuntarla è stata la Svizzera di Emily e Vivien Joy Jaeggi e di Chiara Leone, bravissime ad avere la meglio per 18-16 dopo una lunghissima battaglia con la Germania di Lisa Grub, Anna Janssen e Nelle Stark. Ad aggiudicarsi il bronzo invece sono state le norvegesi Mari Baardseng, Jeanette Hegg Duestad e Mila Marina Haugen, le quali hanno arginato per 16-8 le polacche Julia Ewa Piotrowska, Anna Aleksandr Pietruk e Natalia Kochanska.

Ricordiamo che in nessuna delle gare erano presenti dei componenti della Nazionale azzurra.