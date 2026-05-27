Francesi senza occhio di riguardo per Sinner! N.1 piazzato nell’orario peggiore per il caldo. E c’è una stranezza…

Jannik Sinner affronterà Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo l’esordio vincente contro il francese Clement Tabur, l’avventura del numero 1 del mondo sulla terra rossa di Parigi proseguirà contro l’argentino, reduce dal successo in tre set contro il britannico Jacob Fearnley. L’appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 12.00 sul Court Philippe Chatrier.

A lasciare particolarmente perplessi è l’orario in cui si è deciso di collocare l’incontro del fuoriclasse altoatesino, che aprirà le danze sul Campo Centrale. Si sperava in una maggiore salvaguardia nei confronti del leader del ranking ATP da parte degli organizzatori francesi, che invece hanno inserito il 24enne in una delle fasce orarie peggiori del giorno.

Il sole batterà a picco sul Chatrier e soprattutto farà molto caldo, con temperature attorno ai 30 °C, con il rischio che l’ambiente si scaldi ulteriormente nelle primissime ore del pomeriggio. Sarà un avversario in più per il 24enne, che dovrà stare attento a determinate condizioni e che cercherà di superare questo ostacolo per proseguire la propria avventura nel secondo Slam di questa stagione.

L’ideale sarebbe stato inserirlo come terzo match a partire dalle ore 12.00 (se non si voleva inserirlo come incontro di fine programma). Dopo Jannik Sinner ci sarà spazio per tre match con francesi in campo, nell’ordine: Parry contro la statunitense Li, Jacquemot contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Arthur Rinderknech contro il nostro Matteo Berrettini.

Un match maschile non apriva il programma sul Centrale, prima delle semifinali, addirittura da tre anni (Ruud contro Zeppieri il 1° giugno 2023). Da quando Amelie Mauresmo è direttrice del torneo, si tratta solo della terza volta di un match maschile a inizio programma sullo Chatrier (l’altra è Medvedev contro Djere del 26 maggio 2022).