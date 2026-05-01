Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia maschile supera l’Argentina ed accede ai sedicesimi dei Mondiali a squadre
Vittoria di carattere alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l’Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel turno preliminare per l’accesso ai sedicesimi, infatti, gli azzurri superano l’Argentina per 3-0.
La sfida da dentro o fuori si apre con il successo di John Oyebode nei confronti di Santiago Lorenzo, battuto per 3-0 (12-10 11-7 11-4), poi arriva la soffertissima affermazione di Matteo Mutti ai danni di Horacio Cifuentes, sconfitto per 3-2 (11-5 2-11 11-9 5-11 14-12), infine a chiudere i conti è la vittoria di Danilo Faso contro Francisco Sanchi, superato per 3-0 (14-12 11-2 11-4).
Dopo la selezione femminile, dunque, anche l’Italia maschile centra l’accesso ai sedicesimi, che si disputeranno tra lunedì 4 e martedì 5: il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta verrà compilato al termine della fase 1A, che vedrà scendere in campo tra sabato e domenica le prime otto teste di serie.
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo maschile – Turno preliminare
Italia-Argentina 3-0
John Oyebode-Santiago Lorenzo 3-0 (12-10 11-7 11-4)
Matteo Mutti-Horacio Cifuentes 3-2 (11-5 2-11 11-9 5-11 14-12)
Danilo Faso-Francisco Sanchi 3-0 (14-12 11-2 11-4)