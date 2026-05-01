Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia maschile supera la Malesia ed accede al turno preliminare dei Mondiali a squadre
Importante successo, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l’Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel terzo ed ultimo incontro del Gruppo 13, infatti, gli azzurri superano la Malesia, imponendosi per 3-1. L’Italia tornerà in campo alle ore 18.00 italiane di oggi per il turno preliminare d’accesso ai sedicesimi (avversario da definire, il sorteggio si terrà al termine dei match femminili).
Il tie odierno si apre con il successo di Matteo Mutti su Wong Qi Shen per 3-0 (11-6 12-10 11-6), poi gli azzurri allungano con l’affermazione di John Oyebode su Choong Javen per 3-0 (11-6 11-6 11-2). Nel terzo incontro Tommaso Giovannetti cede a Hong Yu Tey per 0-3 (8-11 5-11 7-11), ma a chiudere i conti è John Oyebode, che supera Wong Qi Shen per 3-0 (11-5 13-11 11-9).
Nello stesso raggruppamento degli azzurri l’Austria certifica il primo posto senza scendere in campo, approfittando del forfait del Togo, non presentatosi alla rassegna iridata, al pari di altre Nazionali africane, staccando il pass per i sedicesimi. L’Italia, invece, non riesce a rientrare tra le sei migliori seconde e dovrà affrontare il turno preliminare, che metterà in palio gli ultimi quattro pass per i sedicesimi.
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo maschile
Italia-Malesia 3-1
Matteo Mutti-Wong Qi Shen 3-0 (11-6 12-10 11-6)
John Oyebode-Choong Javen 3-0 (11-6 11-6 11-2)
Tommaso Giovannetti-Hong Yu Tey 0-3 (8-11 5-11 7-11)
John Oyebode-Wong Qi Shen 3-0 (11-5 13-11 11-9)
Classifica finale Gruppo 13
1 Austria 6 (ai sedicesimi)
2 Italia 5 (al turno preliminare)
3 Malesia 4 (eliminata)
4 Togo 0 (eliminato)