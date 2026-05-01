Tennistavolo: ai Mondiali a squadre arrivano le prime qualificazioni alla seconda fase

I Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo procedono a ritmo spedito nella cornice londinese della Copper Box Arena. Il Day 3 del torneo iridato ha portato con sé tanto al maschile quanto al femminile le prime qualificazioni al secondo step della rassegna. Italia femminile vincente contro la Croazia, Italia maschile sconfitta dall’Austria.

Mondiali a squadre femminili

Ottengono il pass per proseguire il loro cammino: l’Egitto, Hong Kong, il Brasile, l’India, la Svezia e la Slovenia. Dalla pool 3 alla pool 8 restano invece da capire gli sviluppi degli altri gironi, compreso quello delle azzurre che sono vicinissime ai sedicesimi di finale, e anche i coefficienti relativi alle migliore seconde.

Mondiali a squadre maschili

Avanzamento certo del turno per Danimarca, Brasile, Spagna, Portogallo, India, Croazia, Romania, Corea del Nord e Polonia. Dal Gruppo 3 al Gruppo 12, ad eccezione dell’11. Tutto aperto negli altri concentramenti, con l’Italia che dovrà necessariamente battere la Malesia (Gruppo 13) per darsi una chance fra le migliori seconde.

Venerdì 1° maggio vedrà azzurre e azzurri sui tavoli britannici: donne pronte a sfidare l’Argentina, uomini come detto contro i malesi.