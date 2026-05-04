Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia maschile lotta ma cede alla Croazia nei sedicesimi dei Mondiali a squadre
Lotta ma viene sconfitta, alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile, guidata da Lorenzo Nannoni, ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nei sedicesimi, infatti, gli azzurri cedono alla Croazia, che si impone per 2-3.
Il tie del primo turno della seconda fase si apre in salita per gli azzurri: John Oyebode viene sconfitto da Andrej Gacina con lo score di 0-3 (9-11 3-11 7-11), poi a seguire Matteo Mutti cede il passo a Tomislav Pucar con il punteggio di 0-3 (3-11 8-11 7-11).
Sotto 0-2, l’Italia inizia a risalire la china: Danilo Faso accorcia le distanze superando Ivor Ban con il punteggio di 3-1 (11-6 11-5 8-11 12-10), mentre a seguire il pari degli azzurri arriva per merito di John Oyebode, che piega Tomislav Pucar con lo score di 3-2 (8-11 11-6 7-11 14-12 11-7), firmando il 2-2.
Il match decisivo inizia bene per gli azzurri, ma poi Matteo Mutti viene rimontato e battuto da Andrej Gacina, che si impone con lo score di 1-3 (12-10 7-11 5-11 6-11) e consegna il punto del 3-2 alla Croazia, che accede agli ottavi di finale, dove mercoledì affronterà la vincente di Svezia-Ungheria.
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo maschile – Sedicesimi
Italia-Croazia 2-3
John Oyebode-Andrej Gacina 0-3 (9-11 3-11 7-11)
Matteo Mutti-Tomislav Pucar 0-3 (3-11 8-11 7-11)
Danilo Faso-Ivor Ban 3-1 (11-6 11-5 8-11 12-10)
John Oyebode-Tomislav Pucar 3-2 (8-11 11-6 7-11 14-12 11-7)
Matteo Mutti-Andrej Gacina 1-3 (12-10 7-11 5-11 6-11)