Tennistavolo: ai Mondiali a squadre arriva il momento delle qualificazioni e delle prime eliminazioni. Bene l’Italia

Il momento dei primi “tagli” ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, è ufficialmente arrivato. Sia nel torneo maschile sia in quello femminile si è conclusa infatti la fase 1B, quella che riguardava le formazioni chiamate a giocare il round preliminare per avanzare alla seconda fase del torneo. Ecco come sono andate le cose.

Mondiali a squadre femminili

Le qualificate al Main Draw sono (20): Egitto, Hong Kong, Paesi Bassi, Brasile, India, Ucraina, Svezia, Canada, Serbia, Corea del Nord, Portogallo, Lussemburgo, Galles, Stati Uniti, Malesia, ITALIA, Austria, Puerto Rico, Singapore e Slovacchia.

Agli spareggi (da 8 diventeranno 4): Belgio, Kazakistan, Thailandia, Polonia, Australia, Croazia, Ungheria e Svizzera.

Teste di serie che giocheranno 2 e 3 maggio (già qualificate alla fase ad eliminazione diretta, round di posizionamento nel tabellone (Fase 1A)

Gruppo 1: Cina, Corea del Sud, Taipei e Romania

Gruppo 2: Giappone, Germania, Francia e Inghilterra

Mondiali a squadre maschili

Le qualificate al Main Draw sono (20): Danimarca, Brasile, Ungheria, Spagna, Slovenia, Portogallo, India, Slovacchia, Croazia, Romania, Corea del Nord, Australia, Kazakistan, Polonia, Austria, Singapore, Stati Uniti, Hong Kong, Canada e Belgio.

Agli spareggi (da 8 diventeranno 4): Messico, Grecia, Serbia, Argentina, Egitto, Moldova, ITALIA e Nigeria.

Teste di serie che giocheranno 2 e 3 maggio (già qualificate alla fase ad eliminazione diretta, round di posizionamento nel tabellone (Fase 1A)

Gruppo 1: Cina, Svezia, Corea del Sud e Inghilterra

Gruppo 2: Francia, Giappone, Germania e Taipei