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Tennistavolo

Tennistavolo: definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026. Per l’Italia ci sono Svezia e Portogallo

Pubblicato

1 minuto fa

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Per approfondire:
Gaia Monfardini
Gaia Monfardini / Fitet

Ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, le fasi iniziali 1B e 1A si sono ufficialmente concluse. Da domani in terra britannica sarà la volta della fase ad eliminazione diretta, tanto al maschile quanto al femminile, che inizierà con i 1/16 di finale. Ecco come si sono composti i tabelloni.

Mondiale a squadre maschile
Svezia-Ungheria
Italia-Croazia

Danimarca-Canada
Serbia-Cina Taipei

Germania-Slovenia
Hong Kong-Corea del Nord

Spagna-Kazakistan
Belgio-Giappone

Corea del Sud-Slovacchia
Austria-India

Romania-Polonia
Australia-Cina

Inghilterra-Moldova
Singapore-Brasile

Portogallo-Egitto
USA-Francia

Mondiale a squadre femminile
Cina-Polonia
Kazakistan-Svezia

Serbia-Singapore
Canada-Corea del Sud

Francia-Svizzera
Italia-Portogallo

Egitto-Slovacchia
Paesi Bassi-Romania

Germania-Malesia
Austria-Corea del Nord

Hong Kong-Galles
Porto Rico-Cina Taipei

Inghilterra-Ucraina
USA-India

Brasile-Lussemburgo
Croazia-Giappone

I sedicesimi si disputeranno fra lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio.

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