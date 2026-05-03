Tennistavolo
Tennistavolo: definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026. Per l’Italia ci sono Svezia e Portogallo
Ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, le fasi iniziali 1B e 1A si sono ufficialmente concluse. Da domani in terra britannica sarà la volta della fase ad eliminazione diretta, tanto al maschile quanto al femminile, che inizierà con i 1/16 di finale. Ecco come si sono composti i tabelloni.
Mondiale a squadre maschile
Svezia-Ungheria
Italia-Croazia
Danimarca-Canada
Serbia-Cina Taipei
Germania-Slovenia
Hong Kong-Corea del Nord
Spagna-Kazakistan
Belgio-Giappone
Corea del Sud-Slovacchia
Austria-India
Romania-Polonia
Australia-Cina
Inghilterra-Moldova
Singapore-Brasile
Portogallo-Egitto
USA-Francia
Mondiale a squadre femminile
Cina-Polonia
Kazakistan-Svezia
Serbia-Singapore
Canada-Corea del Sud
Francia-Svizzera
Italia-Portogallo
Egitto-Slovacchia
Paesi Bassi-Romania
Germania-Malesia
Austria-Corea del Nord
Hong Kong-Galles
Porto Rico-Cina Taipei
Inghilterra-Ucraina
USA-India
Brasile-Lussemburgo
Croazia-Giappone
I sedicesimi si disputeranno fra lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio.