Tennistavolo: definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026. Per l’Italia ci sono Svezia e Portogallo

Ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, le fasi iniziali 1B e 1A si sono ufficialmente concluse. Da domani in terra britannica sarà la volta della fase ad eliminazione diretta, tanto al maschile quanto al femminile, che inizierà con i 1/16 di finale. Ecco come si sono composti i tabelloni.

Mondiale a squadre maschile

Svezia-Ungheria

Italia-Croazia

Danimarca-Canada

Serbia-Cina Taipei

Germania-Slovenia

Hong Kong-Corea del Nord

Spagna-Kazakistan

Belgio-Giappone

Corea del Sud-Slovacchia

Austria-India

Romania-Polonia

Australia-Cina

Inghilterra-Moldova

Singapore-Brasile

Portogallo-Egitto

USA-Francia

Mondiale a squadre femminile

Cina-Polonia

Kazakistan-Svezia

Serbia-Singapore

Canada-Corea del Sud

Francia-Svizzera

Italia-Portogallo

Egitto-Slovacchia

Paesi Bassi-Romania

Germania-Malesia

Austria-Corea del Nord

Hong Kong-Galles

Porto Rico-Cina Taipei

Inghilterra-Ucraina

USA-India

Brasile-Lussemburgo

Croazia-Giappone

I sedicesimi si disputeranno fra lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio.