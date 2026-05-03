Tennistavolo: Svezia, Francia, Giappone, Germania e Cina fanno la voce grossa ai Mondiali a squadre

Dopo il termine della fase 1B, ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo – in corso di svolgimento a Londra – è arrivato il momento delle formazioni teste di serie che hanno inaugurato la fase 1A: quella che servirà poi a sistemare le “Big” nel tabellone ad eliminazione diretta.

Mondiali a squadre femminili

Nel Gruppo 1 è la Cina a fare percorso netto: due partite e due vittorie, rispettivamente contro Romania e Taipei, entrambe superate con lo score di 3-0. Nel Gruppo 2 invece doppio successo per Giappone e Germania, per le nipponiche e le teutoniche arrivano un 3-0 “a specchio” contro l’Inghilterra e 3-1 per entrambe contro la Francia.

Mondiali a squadre maschili

Nella Pool 1 la Svezia non lascia scampo alla Corea del Sud (3-0) e all’Inghilterra (3-1) prendendo la testa del girone. Nella Pool 2 Francia dominante: 3-0 a Taipei e 3-1 la Germania.

Domani seconda e ultima giornata di partite, sempre per la fase 1A, che decreterà poi quali saranno gli accoppiamenti andando a comprendere gli altri team che arrivano dalla fase 1B per dare il via agli scontri ad eliminazione diretta.