Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia femminile cede negli ottavi alla Francia ai Mondiali a squadre
Si ferma agli ottavi di finale alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’Italia femminile, tornata a disputare gli ottavi di finale dei Mondiali a squadre di tennistavolo per la prima volta dal 2008: troppo forte la Francia, che si impone con un nettissimo 3-0, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco, lasciando un solo game su dieci alle azzurre.
Nella sfida tra le numero 1 Gaia Monfardini (n. 81 del ranking mondiale) lotta a lungo, ma cede alla distanza a Yuan Jia Nan (n. 24), che si impone per 3-1 (11-9 11-5 6-11 11-7), mentre nella sfida tra le numero 2 è più netta la sconfitta di Giorgia Piccolin (n. 104), che cede alla più quotata Prithika Pavade (n. 28), vittoriosa per 3-0 (11-4 11-2 11-4).
La sfida si conclude con il confronto tra le numero 3, in cui Debora Vivarelli (n. 163) viene sconfitta da Charlotte Lutz (n. 54), che porta a casa il punto del definitivo successo grazie all’affermazione per 3-0 (11-5 11-8 11-7). Si ferma la rassegna iridata per le ragazze guidate da Giuseppe Del Rosso, mentre la Francia nei quarti di finale affronterà venerdì prossimo la Romania.
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo femminile – Ottavi di finale
Italia-Francia 0-3
Gaia Monfardini-Yuan Jia Nan 1-3 (9-11 5-11 11-6 7-11)
Giorgia Piccolin-Prithika Pavade 0-3 (4-11 2-11 4-11)
Debora Vivarelli-Charlotte Lutz 0-3 (5-11 8-11 7-11)