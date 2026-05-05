Tennistavolo
Tennistavolo: completato e definito il quadro degli ottavi di finale. Al femminile prosegue l’avventura dell’Italia
Ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si entra sempre di più nella fase calda della manifestazione, che oggi – martedì 5 maggio, a Londra – ha definitivamente mandato in archivio i 16esimi di finale andando a comporre il quadro degli ottavi, tanto al femminile quanto al maschile.
Mondiali a squadre femminili
L’Italia compie una magia battendo 3-1 il Portogallo, in una giornata che qualifica alla fase successiva anche Singapore (3-1 alla Serbia), la Francia (3-0 alla Svizzera) che sosterrà il derby con le azzurre, l’Egitto (3-2 in volata alla Slovacchia) una Cina Taipei molto in fatica contro Porto Rico (3-2) e poi USA (3-1 all’India), Lussemburgo (3-2 al Brasile) e Giappone (3-0 facile per le asiatiche sulla Croazia.
Tabellone ottavi di finale (tutto da giocarsi il 6 maggio)
Cina-Svezia
Singapore-Corea del Sud
Francia-Italia
Egitto-Romania
Germania-Corea del Nord
Hong Kong-Cina Taipei
Ucraina-USA
Lussemburgo-Giappone
Mondiali a squadre maschili
La Svezia avanza agli ottavi con un secco 3-0 all’Ungheria. A farle compagnia vi sono: Cina Taipei, facile 3-0 alla Serbia, la Germania, che liquida nettamente la Slovenia, la Corea del Sud, che non lascia scampo alla Slovacchia e troverà sulla sua strada un’Austria perfetta contro l’India, e infine Cina, Brasile e Portogallo, abili nel superare rispettivamente Australia, Singapore e Egitto.
Tabellone ottavi di finale (tutto da giocarsi il 6 maggio)
Svezia-Croazia
Danimarca-Cina
Germania-Hong Kong
Kazakistan-Giappone
Corea del Sud-Austria
Romania-Cina
Inghilterra-Brasile
Portogallo-Francia