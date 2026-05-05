Tennistavolo
CAPOLAVORO ITALIA! Le azzurre piegano il Portogallo di Shao e Fu: sono agli ottavi ai Mondiali di tennistavolo!
Prosegue anche alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, il percorso netto dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: dopo aver vinto tutti gli incontri della prima fase, infatti, le azzurre superano anche il Portogallo, sconfitto per 3-1 nei sedicesimi in due ore e 34 minuti complessivi di gioco. Domani negli ottavi le azzurre affronteranno la vincente di Francia-Svizzera.
Inizio in salita per le azzurre, con Gaia Monfardini (n. 81 del ranking internazionale) che subisce la rimonta di Yu Fu (n. 49), che si impone per 2-3 (11-9 11-7 3-11 7-11 5-11), ma poi a vendicare la compagna di squadra è Giorgia Piccolin (n. 104), che rimonta Jieni Shao (n. 76), sconfitta per 3-2 (8-11 4-11 11-6 11-9 11-9).
A sorpresa viene schierata dal CT Giuseppe Del Rosso come numero 3 Debora Vivarelli (n. 163), che rispetta il pronostico e batte Matilde Pinto (n. 337) per 3-1 (10-12 11-9 11-5 13-11), poi il punto decisivo per il successo azzurro arriva grazie a Gaia Monfardini (n. 81), che piega Jieni Shao (n. 76) per 3-1 (12-10 13-11 6-11 11-8).
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo femminile – Sedicesimi di finale
Italia-Portogallo 3-1
Gaia Monfardini-Yu Fu 2-3 (11-9 11-7 3-11 7-11 5-11)
Giorgia Piccolin-Jieni Shao 3-2 (8-11 4-11 11-6 11-9 11-9)
Debora Vivarelli-Matilde Pinto 3-1 (10-12 11-9 11-5 13-11)
Gaia Monfardini-Jieni Shao 3-1 (12-10 13-11 6-11 11-8)