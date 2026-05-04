Tennistavolo: Giappone e Francia non sbagliano al maschile, Asia dominante al femminile. Italia out

La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si è ufficialmente conclusa alla OVO Arena Wembley di Londra. I primi sedicesimi di finale, tanto al maschile quanto al femminile, hanno espresso i loro verdetti tanto al maschile quanto al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Mondiali a squadre maschili

L’Italia lotta in maniera incredibile contro la Croazia, ma alla fine deve cedere ai balcanici 3-2. Promozione agli ottavi di finale per Hong Kong, che batte 3-0 la Corea del Nord, Kazakistan (3-1 alla Spagna) e Giappone (3-1 al Belgio), che si affronteranno nella Top 16. Oltre a queste avanzano anche la Romania, capace di spuntarla 3-2 nell’incrocio con la Polonia, l’Inghilterra, 3-1 alla Moldova, e la Francia, 3-0 in scioltezza agli USA. Last but not least una Danimarca che ha sudato le proverbiali 7 camicie per avere ragione di un Canada mai domo, alla fine piegato 3-2 in tarda serata.

Mondiali a squadre femminili

Cina e Svezia rifilano un simultaneo 3-1 a Polonia e Kazakistan: ora si affronteranno negli ottavi. Con loro, più in basso e staccate nel tabellone, vi saranno: Corea del Sud (3-0 al Canada), Romania (senza problemi con i Paesi Bassi, 3-0), Germania e Corea del Nord, che si sfideranno agli ottavi dopo aver fatto fuori Malesia e Austria senza intoppi, Hong Kong, che ha vinto 3-2 la maratona col Galles, e l’Ucraina, che ha mandato al tappeto 3-1 l’Inghilterra. Italia in campo domani alle ore 10:00 locali contro il Portogallo.

Nella giornata di martedì 5 maggio verranno completati i tabelloni sia al maschile sia al femminile per poi entrare nella fase ancor più calda delle competizioni.