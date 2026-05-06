Tennistavolo: Giappone e Cina non sbagliano nei Mondiali a squadre 2026

Una nuova intensa giornata dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra dallo scorso 28 aprile, è andata in archivio all’interno dell’OVO Arena Wembley di Londra. In questo 6 maggio si sono disputati gli ottavi di finale femminili e maschili. Ecco cosa ne è emerso.

Mondiali a squadre femminili

L’Italia cede 3-0 alla Francia, ma si prende comunque un traguardo storico che mancava al movimento azzurro da 18 anni. Ai quarti, insieme alle transalpine, ci vanno: la Romania, capace di vincere il testa a testa contro l’Egitto (3-2), la Germania, che manda al tappeto 3-0 la Corea del Nord, Hong Kong, che ha la meglio 3-2 nel derby asiatico con Cina Taipei, l’Ucraina, che la spunta 3-2 sugli USA, un Giappone che fa un sol boccone del Lussemburgo (3-0), e infine Cina e Corea che spazzano via Svezia (3-o) e Singapore (3-1).

Tabellone quarti di finale Mondiali a squadre femminili

Cina-Corea del Sud

Francia-Romania

Germania-Hong Kong

Ucraina-Giappone

Mondiali a squadre maschili

Serie di 3-0 impressionanti: Svezia, Cina Taipei, Germania, Corea del Sud e Francia passeggiano rispettivamente contro Croazia, Danimarca, Hong Kong, Austria e Portogallo. A Cina e Giappone serve un 3-1 per avere la meglio di Kazakistan e Romania brave nel mostrare tutto il loro valore. Serie pazzesca infine fra i padroni di casa dell’Inghilterra e il Brasile, con i verdeoro che si impongono 3-2 grazie a 2 punti portati a casa da Calderano.

Tabellone quarti di finale Mondiali a squadre femminili

Svezia-Cina Taipei

Germania-Giappone

Corea del Sud-Cina

Francia-Brasile