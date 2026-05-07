Tennistavolo: come sempre Asia ai Mondiali a squadre 2026. Ruggisce la Germania al femminile

Il primo giorno dei quarti di finale è ufficialmente andato in archivio. I Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, che si stanno tenendo a Londra, stanno regalando emozioni a non finire agli appassionanti della disciplina tanto al maschile quanto al femminile.

Mondiali a squadre maschili

In attesa delle attesissime Corea del Sud-Cina e Brasile-Francia, incontri che andranno a determinare le semifinaliste nelle parte bassa del tabellone, il Giappone trascinato da Tomokazu Harimoto piega 3-1 la Germania andando a qualificarsi per le semifinali. A fronteggiare i nipponici vi sarà una Cina Taipei capace di estromettere la Svezia dalla competizione: 3-2 per i taipeiesi, che si sono aggrappati al talento di un Lin Yun-Ju in stato di grazia per far festa nell’impianto britannico.

Mondiali a squadre femminili

La Cina manda al tappeto 3-0 la Corea del Sud con una regale Wang Manyu, ora per le asiatiche vi sarà la vincente di Francia-Romania. Nella parte bassa del bracket, bene la Germania: teutoniche dominanti 3-1 contro la Corea del Nord, con Sabine Winter a firmare due incontri, che attendono di capire se sarà faccia a faccia con il Giappone o l’Ucraina.

Domani quindi all’OVO Arena Wembley si completeranno i quarti di finale per capire successivamente quale sarà il quadro completo delle formazioni semifinaliste sia al maschile sia al femminile.