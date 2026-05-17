Basket femminile: Costa Masnaga e Faenza promosse in Serie A1

Giornata particolare, quella di oggi, nel basket femminile. Alla data del 17 maggio la stagione si chiude, per le prime due serie nazionali, in via definitiva. E, dall’A2, le due gare-3 di finale promozione vanno in un caso alla CLV-Limonta Costa Masnaga, nell’altro all’E-Work Faenza. Per i due club si tratta di un ritorno, all’interno di playoff che hanno dato un responso diverso da quello della stagione regolare.

Nei due raggruppamenti, infatti, alla fine del girone A il Sanga Milano si era posizionato in testa con 42 punti (su 48 a disposizione), seguito da Costa Masnaga con 38, da Empoli con 34 e da San Giovanni Valdarno con 32. Il girone B, decisamente combattuto peraltro, è andato a Matelica con 38 punti, poi Alpo con 36, Bolzano con 32 e Faenza con 29 (e non 32 a causa di una penalizzazione in estate per non aver ottemperato nei tempi dovuti a obblighi economici risalenti all’annata precedente, quella in A1).

Ai playoff, con tabelloni incrociati, è però cambiato tutto. Nel tabellone 1, Faenza ha prima battuto Torino per 2-0 e poi, sempre in due gare, ha saputo sconfiggere il Sanga, mentre dall’altra parte è emersa Alpo che, in tre sfide, ha sconfitto prima Selargius e poi Empoli. Nella finale le faentine si sono riuscite a imporre nella decisiva gara-3 in trasferta per 84-88 con 23 punti di Francesca Parmesani e un 19+13 di Serena Soglia.

Nel tabellone 2, invece, Costa Masnaga ha vinto 2-0, ma con due partite lottate, nel quarto con Alcamo, mentre anche in semifinale con Livorno pur facendo sue le due gare necessarie ha dovuto sudare. Dall’altra parte percorso particolarissimo per San Giovanni Valdarno, capace di battere prima Ragusa e poi Matelica per 2-1 (in una serie da sole vittorie in trasferta di cui una a tavolino per mancato arrivo dell’ambulanza in Toscana, nonostante la richiesta di giocare gara-2 da parte delle due compagini). Solo che qui Costa Masnaga si è e imposta brillantemente per 2-1 e con il clamoroso supporto di Marta Moscarella, colombiana da 32 punti nel momento decisivo.