Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Venezia nei playoff di Serie A

La Serie A di basket ha completato nella serata odierna le gare-1 dei quarti di finale dei playoff 2026, con due partite andate in scena: ecco come sono andate.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 102-71

La Virtus Bologna non lascia scampo alla Dolomiti Energia Trentino e vince nettamente gara-1 per 102-71 andando subito sull’1-0 nella serie. I campioni d’Italia impongono il loro ritmo fin dalle prime battute e si trovano avanti di undici alla prima sirena (32-21), con le V-nere che non alzano il piede dall’acceleratore nel secondo quarto e toccano il +23 all’intervallo lungo (55-32). Nella ripresa Trento accenna una timida reazione, ma la Virtus non si scompone e mantiene invariato il vantaggio dopo 30’ (69-46). Ultimo parziale di pura gestione per i bolognesi, che ritoccano ulteriormente il margine fino al 102-71 con cui esultano per la prima vittoria in questi playoff alla Virtus Arena dove si tornerà in campo tra circa 48 ore.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Alston Jr. e Edwards 21, Dos Santos 14

Trento: Bayehe 15, Steward 11, Mawugbe 10

UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 89-82

Anche l’Umana Reyer Venezia rispetta il fattore campo piegando la resistenza della Bertram Derthona Tortona per 89-82 in gara-1. Primo quarto tutto sommato equilibrato, con le due squadre che lottano punto a punto e la Bertram conserva una sola lunghezza dopo 10’ (22-23). Break orogranata in apertura di secondo parziale per mettere la freccia (29-23), con Tortona che accusa il colpo e scivola oltre la doppia cifra di svantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (51-40). La Reyer continua a macinare gioco e punti senza lasciare possibilità di replica agli avversari, con il terzo quarto che si chiude sul 65-55 in favore dell’Umana. Nella frazione conclusiva Venezia prova a dare lo strappo decisivo con un altro parziale (72-55), ma la Bertram cerca di tenerla la partita aperta fino all’ultimo la i lagunari non si scompongono e vincono 89-82 di fronte al pubblico del Taliercio per l’1-0 in questo primo turno di playoff.

TOP SCORER

Venezia: Cole 20, Parks 19, Horton 12

Tortona: Hubb 20, Vital 16, Baldasso 15