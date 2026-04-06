Basket, la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega per interrompere la striscia negativa

La Virtus Bologna ospita domani sera alla Virtus Arena – palla a due alle ore 20:30 – i tedeschi del Bayern Monaco per la trentaseiesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026 a due sole giornate dal termine della stagione regolare.

I bolognesi stanno attraversando un periodo decisamente negativo, con l’ultimo successo in Eurolega che risale addirittura a fine febbraio (85-80 contro il Barcellona) con nel mezzo anche l’esonero di Dusko Ivanovic. Situazione simile anche in campionato con due ko consecutivi che hanno permesso alle avversarie di ridurre il gap. 13-22 è il record delle V-nere in Europa che li ha relegati in diciassettesima piazza, che provano a tirare fuori l’orgoglio con Carsen Edwards, Saliou Niang e Matt Morgan a guidare i compagni spinti dal pubblico amico ad incitarli anche per questa occasione.

Anche il Bayern Monaco oramai non ha più nulla da chiedere alla stagione, con i bavaresi in quindicesima posizione con 15-20 di score e lontani dai play-in al pari della Virtus. I tedeschi sono però reduci da due vittorie consecutive, soprattutto l’ultima contro la corazzata Fenerbahce Istanbul (85-76) in calo rispetto alle settimane precedenti. Fari puntati sull’ex Olimpia Milano Neno Dimitrijevic, con Andreas Obst pronto ad armare il braccio dal perimetro e Justinian Jessup a dare man forte nel pitturato per cercare la terza affermazione di fila sul finale di questa Eurolega.